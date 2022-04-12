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Yemek Tarifleri Kupta nefis güllaç nasıl yapılır? Bardakta pratik güllaç için hangi malzemeler gerekli?
Yemek Tarifleri

Kupta nefis güllaç nasıl yapılır? Bardakta pratik güllaç için hangi malzemeler gerekli?

Ramazan ayının olmazsa olmazı güllacı evlerinde hazırlamak isteyenler “Kolay güllaç nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, evde güllaç için hangi malzemeler gerekli? Bardakta güllaç nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 17:02:00 -
Kupta nefis güllaç nasıl yapılır? Bardakta pratik güllaç için hangi malzemeler gerekli?

Ramazan ayı denildiğinde akıllara gelen ilk tatlı olan ‘Güllaçtır’. Peki, kolay güllaç nasıl yapılır?

Bardakta pratik güllaç için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

  • 4 yaprak güllaç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker (Oranı damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.)
  • 1 paket vanilya
  • File badem
  • Çilek

Kupta nefis güllaç nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine 1 litre süt ve bir paket vanilyayı ekleyin.

Süt ılınınca şekeri tencereye ilave edin. Bu aşamada sütü karıştırın ve şekerin erimesine yardım edin.

Şeker eridikten sonra sütün ısısını kontrol edin. Aynı yoğurt mayalar gibi süte serçe parmağınızı daldırın ve 10'a kadar sayın. Şayet parmağınız ısıya dayanıyorsa; süt güzel ısınmıştır.

Güllaç yapraklarını küçük küçük parçalayın.

Güllaç yapraklarını tek tek bardağın içine alın. Her yapraktan sonra kepçeyle süt ekleyin.

Bardağın yarısı dolunca araya dilimlediğiniz çileklerden ekleyin.

Üstünü yaprak, süt sırasıyla dizmeye devam edin.

Son olarak güllaçları badem ve çilek ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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