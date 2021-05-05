Kupta çilekli güllaç tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

10 tane güllaç yaprağı, 2 litre süt, 1,5 su bardağı şeker, 2 kase çilek (irice doğranmış şekilde), 1 kase toz antep fıstığı (veya ceviz, fındık içi)

Kupta çilekli güllaç nasıl yapılır?

Öncelikle süt ve şekeri tencereye koyun ve şeker eriyene kadar ısıtın. Daha sonra güllaç yapraklarını dörde bölüp geniş bir kaba koyun. Üzerlerine ısınan sütten döküp iyice yumuşayana kadar bekletin.

Yumuşayan güllaç yaprağından birazını kullanacağımız servis kasesine koyup üzerine çilek ekleyin. Çileğin üzerine de Antep fıstığı koyun. Ardından yine ıslanan güllaç yaprağından ilave edin.

Tüm güllaç yaprakları bitene kadar aynı işlemi yapın. Kalan sütten bir bardak ayırıp gerisini kaselere bölüştürün. Üzerlerini streçleyip buzdolabında 2-3 saat dinlendirmeniz gerekir.

Servis sırasında ayırdığımız bir bardak sütle hepsini tekrar ıslatmalısınız. Üzerini çilek ve Antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…