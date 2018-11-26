Ali Koç, "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diye soran taraftara cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sadece Trabzonspor camiası ile değil Türkiye'deki futbol camiasında son dönemde yaşanan gerilimi de bitirme adına önemli adımlar attı. Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Trabzon'daki maçı tribünden takip eden Ali Koç, yanına yaklaşan herkesle samimi bir şekilde sohbet etti.

Rakip taraftarların stadyumlara alınmadığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı, polisin geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçların yaşandığı Türkiye'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sporun dostluk olduğunu hatırlatan hareketleri ile takdir topladı.

"Benim kalbimi kırma"

Tam 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise bu soruya karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi. (Sözcü)