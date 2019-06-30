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Kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi devem ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale’deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.

30 Haziran 2019 Pazar 14:12
Kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi devem ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale’deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.


Diyarbakır Masterler Birliğine bağlı futbol takımlarının yöneticileri ve futbolcuları kulübün 51 yıllık tarihine ait resim ve sergilerin sergilendiği sergiyi ziyaret ederek nostaljik anlar yaşadı.


Sergiyi ziyaret eden çocuklar da ellerine aldıkları unutulmaz kadroların resimleriyle poz verdi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:12
  1. sergi

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