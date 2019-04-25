Kupada finalin adı: Galatasaray - Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti.25 Nisan 2019 Perşembe 22:14
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, finalde Akhisarspor’un rakibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru’ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1
74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou’na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5
89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5
Stat: Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal xx
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Mina xx, Bülent x, Murat Akça x, Chebake x, Donald xx, Murat Yıldırım x (Ahmed dk. 67 x), Aleksic x, Guilherme x, Adem x (Ömer dk. 67 x), Kamara x (Eren dk. 77 x)
Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xxx, Marcao xx (Selçuk dk. 33 xx), Linnes xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Ndiaye xxx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 77 x), Onyekuru xxx, Diagne xx (Mitroglou dk. 81 xx)
Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)
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