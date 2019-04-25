Kupada finalin adı: Galatasaray - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, finalde Akhisarspor’un rakibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru’ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1

74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou’na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5

89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5



Stat: Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal xx

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Mina xx, Bülent x, Murat Akça x, Chebake x, Donald xx, Murat Yıldırım x (Ahmed dk. 67 x), Aleksic x, Guilherme x, Adem x (Ömer dk. 67 x), Kamara x (Eren dk. 77 x)

Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xxx, Marcao xx (Selçuk dk. 33 xx), Linnes xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Ndiaye xxx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 77 x), Onyekuru xxx, Diagne xx (Mitroglou dk. 81 xx)

Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.