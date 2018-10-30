Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Süper Lig takımı elendi
Süper Lig ekiplerinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Keçiörengücü'ne mağlup olarak kupada elendi.30 Ekim 2018 Salı 20:09
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Erzurum'da karşılaştı.
Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-2 sona erdi.
Penaltılara giden maçı Keçiörengücü, 5-4 kazandı ve tur atlayan takım oldu.
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