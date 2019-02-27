Kupa derbisi Fener’in 56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.

56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.



Salon: 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx

Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx

Başantrenör: Valerie Garnier

Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.