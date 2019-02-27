Kupa derbisi Fener’in
56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.27 Şubat 2019 Çarşamba 22:13
56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx
Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)
YORUM YAZ