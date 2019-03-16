0553 313 94 23

Kundaklanan minibüste başlayan yangın metruk binaya sıçradı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, çocuklar içine girdikleri park halindeki minibüsü ateşe verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Kundaklanan minibüste başlayan yangın metruk binaya sıçradı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, çocuklar içine girdikleri park halindeki minibüsü ateşe verdi. Kundaklanan minibüs metal yığınına dönerken, yangının sıçradığı metruk binada maddi hasar oluştu.


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1705 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alatepe Mahallesi ile Efeler ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Feyzullah Akbay, trafikten çekmek için müracaatta bulunduğu 09 M 0423 plakalı minibüsünü 1705 Sokakta bulunan ve ara sıra yaşlı bir kadının gelip kaldığı metruk binanın yanına park etti. Öğleden sonra olay yerine gelerek minibüsün kapısını açıp içeri giren 3 çocuk, bir süre karıştırdıkları aracı kibritle ateşe verdikten sonra bisikletlerine binip bölgeden uzaklaştı.


Alevlerin her yerini sardığı minibüs, bir anda alev topuna döndü. Çevre sakinlerinin korku dolu bakışları arasında alev alev yanan minibüste başlayan yangın, yan tarafındaki metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçtaki yangına köpükle müdahale etti. Minibüs ve metruk binada devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu çevreye sirayet etmeden söndürüldü.


Kundaklanan minibüs metal yığınına dönerken, yangının sıçradığı metruk binada maddi hasar oluştu. Oyun oynarken aracın kundaklandığını gören mahallenin çocukları, yangını çıkartan çocukların minibüsü ateşe verdikten sonra hızla kaçtıklarını iddia etti. Yangın anında, metruk binayı kullanan yaşlı kadının içeride olmaması olası can kaybını önledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    3. 300 gündür direnen köylüleri..
    4. Maçın ardından
    5. Milli haltercilerden tarihi başarı
    6. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    7. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    8. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    9. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    10. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    11. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    12. İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde
    13. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    14. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    15. Besiciden örnek davranış
    16. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    17. Büyükşehir Belediye..
    18. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    19. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    20. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler