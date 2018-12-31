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Kundaklama iddiası...Korku dolu dakikalar!

Ankara’da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mamak'ta bir apartmanda çıkan yangın sonrası yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çankaya'da ise bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 06:31
Kundaklama iddiası...Korku dolu dakikalar!

Mamak Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan ü

Ankara’da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mamak'ta bir apartmanda çıkan yangın sonrası yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çankaya'da ise bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve 12 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri yangının çıktığı daireye girerek bacağından yaralanan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ünal B'yi kurtardı. İlk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünal B, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen bir bebek ve annesi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Çankaya ilçesine bağlı Bademlidere Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangında yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 8 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli C.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:31
  1. Ankara
  2. ankara
  3. mamak
  4. çankaya
  5. yangın
  6. kundaklama

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