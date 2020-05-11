Gürhan Gürses

Gaipten bir ses geldi: “Kün fe yekün: Rabbim ol der olur” diye ürperdim. Dondum kaldım.

Bu ses kafama girince, aklıma takılınca daha ince düşünmeye başladım.

Tohumun çiçeğe gebe olduğuna şahit oldum. Zerrenin kürre-yi arza misal olduğuna ve insanın alemin özü sayıldığına kani oldum. Kün fe yekün!

Olduğum yere çakıldım kaldım.

Bir mıh yemiş gibi kafamın tam da ortasına. Kalbime kazık çakılmışçasına dondum kaldım. Bir nevi mecnun oldum, gönül çölünde Leyla’yı arar durur oldum. İlahi aşka duçar beşeri aşka kaçar oldum.

Dalgalanıp da durulur oldum, durulup da coşar oldum. Hüzne koşar oldum, mutluluğa durur oldum, yalnızlığa gurur... Hüznüm sevince döner belki, yalnızlığım senliliğe. Çölüm gülüm olur, gülüm ise diken... Ölüm yaşam olur, yaşam ise ölüm...

Daha erken deme sakın, kelebeğin bir günlük ömrü bile uzundur bir saatlik ömrü olana. Her ne olursa olsun Rabbimdendir.

Başımıza gelen bela da, başımız için verilen sala da! Her ne olursa olsun Rabbimdendir. Edilen dua da, beddua da!

Kün fe yekün! Rabbim ol der, olur.

Darlık bolluğa çevrilir.

Ateş güle döndürülür, diken kalbe değdirilir. Musibet nasihate giydirilir, yalnızlık dervişe hırkalandırılır.

Bakarsın güneş buz kesilir.

Mevsimler tersine döner.

Gök yere düşer, yer göğe çıkar; altüst olur âlem. Kıyamet kopar.

Kün fe yekün! İtirazımız olmaz, isyanımız asla, itirazımız yok. Kabulleniş var, benimseyiş. Rabden gelene şükür var.

Yıldızlar, sevgilinin saçına düşmüş birer süs olur. Ay, senin yüzüne küsmüş bir nazenin olur. Aklımız ziyan olur, kalbimiz üryan olur. Olmaz sandığınız işiniz olur, olur dediğiniz işiniz olmaz olur.

Gök mavileşir, yer grileşir. Ateş buz olur, çöl yeşillenir. İyiler kötüleşir, kötüler iyileşir. Rabbim her ne dilerse olur.

Baktığınız dağ, bağ olur. Çektiğiniz ah olur, göğü tutuşturur. Yüreğiniz yanardağ olur soluğunuz can yakar. Cama değen yağmur damlası, cana değen ateş parçası...