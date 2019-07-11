0553 313 94 23

Kumyaka’da olaylı toplantı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka köyündeki basın açıklamasında olaylar yaşandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
Kumyaka’da olaylı toplantı

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka köyündeki basın açıklamasında olaylar yaşandı.


Kumyaka Mahallesi eski muhtarı ve S.S. Kumyaka Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz Batmaz, kooperatif ve kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermek için basın açıklaması yapmak istedi. Bir kahvenin bahçesinde başlayan açıklamalar karşılıklı atışmaya dönüştü. Tartışmalar hakaret ve küfürleşmeye kadar gitti. Arbede ve yumruklaşma olunca jandarma devreye girerek toplantıyı iptâl etti.


Kooperatif Başkanı Batmaz, sahildeki çay bahçesine basın mensuplarını davet ederek, burada açıklamasını tamamladı. Batmaz, “Kooperatif olarak kuruluş maksadımız doğrultusunda kanunlara uygun bir şekilde faaliyette bulunmaktayız. Kooperatifimiz tarafından zeytinciliğin geliştirilmesi, mahalle halkına ekonomik ve sosyal katkıda bulunmak için Kumyaka Mahallesi’nde TDK’nin desteği ile AB standartlarında zeytin salamura ve paketleme tesisi inşâ edildi. Bu projenin gerçekleştirilmesi aşamasında maliyetlerin bir bölümü ipotekli banka kredisi ile karşılandı. Ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz ve kooperatifimizin nakdî gelirinin bulunmaması karşısında kredi taksitlerinin ödenmesi konusunda temerrüde (ek faiz durumuna) düşülmüştür. Kredi borcunun yapılandırılması ile ilgili olarak muhatap banka ile görüşmeler devam etmekte olup, başlatılmış bir icrâ takibi ya da kooperatifin ipotekli taşınmazlarının satışı söz konusu değildir. Kooperatifimizin, mevcut borcunu fazlasıyla karşılayacak miktarda mal varlığı bulunmaktadır.Bir grup, uzun yıllardan beri çeşitli karalamalar yapmaktadır. Bu kişiler kooperatifimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına ait ilân tutanaklarını hiçbir hukukî gerekçe göstermeden imzalamamışlar ve bu konuda yaptığımız yazılı başvuru dilekçesini de kabul etmemişlerdir. Söz konusu olayla ilgili Mudanya Kaymakamlığı’na gerekli şikâyette bulunulmuştur. Daha önceki iddiaları karşısında kooperatifimiz aklanmıştır. Ancak son olaylardan sonra mahallede tansiyon iyice yükselmiş ve huzursuzluk doğmuştur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    1. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    2. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    3. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    4. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    5. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    6. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    7. Vali Mustafa Masatlı, İŞKUR’un..
    8. Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de
    9. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    10. Brezilya'da emeklilik reform yasasına..
    11. MTSO ve Büyükşehir görüş alışverişinde..
    12. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası..
    13. Her şeyi anlattı: Gülen'in Artık..
    14. İstanbul'u "Hollandalı" gibi yaşıyor
    15. Ataşehir'de ambulans kaza yaptı!..
    16. 13 yıldır engel tanımayan Müdür..
    17. Talas’ta birimler arası futbol..
    18. Elazığ’da 38 üreticiye 5 milyon 460..
    19. Alanya’da uyuşturucu tacirine 8 yıl 4..
    20. Başkan Kaya, mahalle ziyaretlerine..
    21. Gemlikliler membâ suyu kalitesinde su..
    22. Batı ile güçlü ilişkileri olan Daron..
    23. Hümahatun Evleri’nde sıra anahtar..
    24. Retrica Sezon 2’yi piyasaya sürdü
    25. Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri
    26. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    27. Arslan: IMF demek işsizlik demektir
    28. Huawei'nin fotoğraf yarışmasına..
    29. Bakan Pakdemirli’den şehit üsteğmenin..
    30. Mersin’in yol haritası belirleniyor
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!