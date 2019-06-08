Kumsaz’da çadır operasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile Kumsaz bölgesinde sahil ve yeşil alanlara kurulan çadırları kaldırdı.

Mudanya ve Gemlik’te deniz kıyısında genellikle yabancı uyruklu ailelerce kurulan çadırlar bölge halkının yoğun şikâyeti sebep oluyor. Kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayan yabancı aileler burada vatandaşların sahili kullanmasına engel olurke,n çevre kirliliğine de sebebiyet veriyor.

Konuyla ilgili günlerdir devam eden şikâyetleri değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri, emniyet güçlerinin desteği ile çadır kuran kimselere ihtarda bulunarak bölgede uyulması gereken kuralları anlattı ve çadırların kaldırılmasını talep etti. Kimi çadırcıların zabıta ve polis karşısındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sahil bölgesinde kurulması yasak olan çadırlar bir süre sonra sahipleri ile bir süre sonra ekiplerce toplandı.

Gençali Muhtarı Mürüvvet Günay yaptığı açıklamada kurumların ortak koordinasyonu ile Kumsaz sahilinin bir nebze olsun nefes aldığını ifade ederken, ekiplere de teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de çalışmaları yerinde takip ederken, vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığını ve Polis ve Jandarma ekiplerinin bölgede kontrollerini arttırarak devam edeceklerini belirttiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, her vatandaşın sahilleri âdil şekilde kullanmaya hakkı olduğunu söyleyerek, “Kimsenin bir başka kimseyi rahatsız etme ve sahillerin kullanımından mahrum bırakma hakkı yoktur. Çadırkurulacak kamp alanları ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdahale ettiğimiz alanlar kamp alanı değildir, bu sebeple çadır kurulamaz. Çadır ve çevre kirliliğinden dolayı aldığımız şikâyetlerden müdahale ihtiyacı doğmuştur. Biz Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın faydalanacağı temiz alanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.