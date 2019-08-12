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Ekonomiye ABD saldırısının yıl dönümünde dolar 5.50’nin altında

ABD destekli spekülatif ataklarla geçtiğimiz sene kısa sürede 7 TL’yi aşan doların daha da yükseleceğini bekleyenler büyük bir şok yaşadı. Dolar, kur kumpasının yıl dönümünde 7,23’lü seviyelerden 5,48’lere geldi ve dövize hücum edenleri zarara uğrattı. Kumpası atlatan Türkiye’de ülkesinin parasına güvenenler ise sürecin kazananı oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09
Ekonomiye ABD saldırısının yıl dönümünde dolar 5.50’nin altında

Türkiye’ye tam bir yıl önce kurulan kur kumpası ile suni olarak tetiklenen 7 TL’yi aşan dolar yıl dönümünde 5.50’nin altına indi. Kurdaki gevşemenin mevsimin de etkisiyle süreceği belirtiliyor. Merkez Bankası’nın ağustos ayı beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 13,90’dan yüzde 12,77’ye geriledi. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi de 5,90’a geriledi.

Londra’dan operasyon yapıldı

Trump ve Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz yıl ağustos ayında FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi ortaya çıkınca tutuklanan Rahip Brunson’u bahane ederek ülkelerinde kasımda yapılan seçimlerde Evanjelist seçmene şirin gözükmek için gerilimi hazirandan itibaren tırmandırdı.

Bu süreçte Türkiye’ye karşı atılan twettler ve yapılan sert açıklamalarla Türk ekonomisine zarar verilirken saldırının dozu da arttı.

12 Ağustos 2018 Pazar gecesine gelindiğinde ABD merkezli Morgan Stanley Bankası tarafından dünyada paranın merkezi olarak bilinen Londra üzerinden kur saldırısı yapıldı. Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00’de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra’da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırıldı.

7.30’a tırmandırdılar…

Operasyon aynı dakikalarda medya ayağı ile sürdürüldü. Türkiye’ye karşı yapılan dolar operasyonu, Asya piyasaları açıldı, dolar fırladı” şeklinde yalan haberlerle desteklendi. Kur operasyonunun ardından dolar yükselmeye başladı. Dolar o gece 7 liranın üzerine çıktı. Tetiklenen kur ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil” tweetinin ardından daha da tırmandı. Dolar o günlerde 7,30 bandına çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Vatandaş püskürttü

Dolar kuru üzerinden oluşturulan algı operasyonuyla Türkiye’yi hedef alan kesimlere karşı hükümet, Türk iş dünyası ile STK’lar seferberlik başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolarlarınızı bozdurun” çağrısının ardından binlerce vatandaş dolarlarını bozdurup, Türk Lirasına çevirdi. Reel sektöre yönelik peşi sıra açılan destek paketleri ile kurun istihdam üzerindeki etkisi azaltılırken, faiz ve enflasyonda alınan tedbirlerle de kur kumpas öncesi döneme gerilemeye başladı.

Dolar düştü fiyatlar düşmedi

1 yıl önce kur saldırısını bahane bilerek ürettikleri ürünlere zam üstüne zam yapan fırsatçılar dolar gerilerken ise fiyatlarda bir değişikliğe yanaşmadı. Ancak bu konu ile ilgili mücadelenin de verildiği gözleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar Düştü
  5. Dolar kuru
  6. ekonomi

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