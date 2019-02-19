Kumpas hakim ve savcıları "balyoz"dan da yargılanacak

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili ve HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "balyoz" davası ve soruşturmasındaki hukuksuzluklarla ilgili şikayetler üzerine yaptıkları incelemede, soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verdiklerini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "kumpas davaları"ndan biri olarak bilinen balyoz davasının yargılama ve soruşturma aşamasında bazı hukuksuzluklar yapıldığına ilişkin 115 şikayetçinin dilekçesinin incelendiğini belirtti.

Tetkik hakimlerin 150 klasörü bulan dosyayla ilgili yaptıkları çalışma sonucu dosyanın HSK 2. Dairesine sunulduğunu belirten Yılmaz, 2. Dairenin de bugün yaptığı toplantıda bu isimler hakkında kovuşturma izni verdiğini kaydetti.

Kovuşturma izninin ilgili cumhuriyet başsavcılığına gönderildiğini açıklayan Yılmaz, "İlgili başsavcılık son soruşturma kararını hazırlayıp Yargıtaya gönderecek. Bu hakim ve savcılar, bu hukuksuzlukları nedeniyle de yargılanacak." diye konuştu.

Yılmaz, hakkında kovuşturma izni verilenlerin meslekten ihraç edildiğini ve FETÖ üyeliğinden yargılandıklarını hatırlattı.

Kovuşturma izni verilen hakim savcılarla ilgili disiplin sürecinin ise devam edeceğine değinen Yılmaz, bu kişilere, yapılacak inceleme sonucu disiplin yönünden de ayrıca ceza verileceğini dile getirdi.

- Kovuşturma izni verilen eski hakim ve savcılar

Haklarında kovuşturma izni verilen, daha önce meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan hakim-savcıların isimleri şöyle:

"Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Peksak, Ali Haydar, Alparslan Uz, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Murat Yönder, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda ve Yakup Hakan Günay."

Hakkında kovuşturma izni verilen eski özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ergül ise emekli.

- 115 şikayetçi

Balyoz davasında haklarında beraat kararı verilen sanıklar ile avukatları, soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan hakim ve savcılar hakkında HSK'ye şikayette bulunmuştu.

Şikayetçi 115 kişi arasında, emekli Orgeneraller Ergin Saygun, Çetin Doğan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Hayri Güner ile eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek gibi isimler bulunuyor.

-"Mağdurların tek beklentisiydi"

HSK'nin kararını AA muhabirine değerlendiren Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, balyoz davasında görev yapan eski hakim ve savcılarla ilgili HSK'nin verdiği kovuşturma izni kararını memnuniyet verici bulduklarını söyledi.

Ersöz, "Bunun yanında bu sürecin daha hızlı ilerlemesi beklentimi de koruyorum. Yargılamanın bitmesinin üzerinden geçen 4 yıllık süreçte mağdurların tek beklentisi bu kişilerin yargı önüne çıkartılmasıydı. Bu kişiler hakkında verilecek karar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak ve benzer durumların yaşanmaması için caydırıcı olacaktır." diye konuştu.

- FETÖ'nün TSK'ya kumpası



Türkiye, darbe planı olduğu iddia edilen "Balyoz" adını ilk kez Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihli haberiyle duydu.



Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde, darbe zeminini hazırlama amaçlı "çarşaf", "sakal", "suga" ve "oraj" kod adlı eylem planlarından oluştuğu savunulan "balyoz harekat planı" ile ilgili belge, CD ve ses kayıtlarına ilişkin dosyaların 30 Ocak 2010'da savcılığa FETÖ üyeliğinden yargılanan Mehmet Baransu tarafından bavulla teslim edilmesinin ardından yargı süreci başlamıştı.



Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapatılmasının ardından yerine kurulan ve FETÖ mensuplarının yerleştirildiği Özel Yetkili Mahkemelerde yapılan yargılama sürecinde, 250'si tutuklu 365 sanık, Silivri Cezaevi içinde kurulan mahkemede savunma yaptı.



Özel yetkili savcıların incelemesinden sonra 22 Şubat 2010'da ilk gözaltılar yapıldı. İlk etapta, Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 194 kişi hakkında dava açıldı.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, Eskişehir'de ve Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirildiği iddia edilen belgelerle ilgili soruşturma sonucu açılan iki davayla birleştirildi.

250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yargılandığı davanın ilk duruşması 16 Aralık 2010'da başlamıştı.



- Dijital deliller hep tartışıldı



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan mahkemede görülen davalarda, sanık avukatları, davaya dayanak CD'deki "dijital deliller"in çelişkili olduğunu ispatlamaya çalıştı.



Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle cezalarda indirime gitti.



-Yargıtaydaki temyiz süreci



Davanın temyiz süreci Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görüldü.

Dairede, 15 Temmuz'da başlayan savunmalar, 16 Ağustos'ta 2013'te tamamlandı. Böylelikle avukatları dinleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, 54 gün dosyayı inceleyerek, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü kararı açıklamak üzere duruşmayı bitirdi.



Şu an FETÖ üyeliğinden yargılanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de oy birliğiyle aldığı kararla emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneraller Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarışık ve dönemin MHP Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını onamıştı.



Yargıtay kararının ardından sanık avukatları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından yargılama süreci yeniden başlamıştı.

Yeniden yargılamayla FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine kurduğu kumpaslardan kabul edilen bu davanın sanıkları beraat etmişti.