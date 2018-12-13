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"Kumpas davaları"nın savcısı hakim karşısında

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi dava dosyalarının soruşturmalarını yürüten özel yetkili savcıyken Yargıtaya üye seçilen Mehmet Murat Yönder, üçüncü kez hakim karşısına çıktı

13 Aralık 2018 Perşembe 19:53
"Kumpas davaları"nın savcısı hakim karşısında

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık Yönder ile avukatı ve yakınları katıldı.

Örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edilen Yönder, duruşmada önceki oturumlarda tamamlayamadığı savunmasına devam etti.

İddianamede, uydurma delillerle basit olayları abartarak gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtilen Yönder, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık ifadelerini kabul etmeyen Yönder, söylenti ve duyuma dayalı, maddi olgu içermeyen bu beyanların hükme esas alınamayacağını savundu.

Örgütün ceza daireleri sorumlusu eski Yargıtay Üyesi Muharrem Karayol'un altında grup sorumlusu olarak görev yaptığı iddiasını da reddeden Yönder, kimsenin emri altına girmediğini ileri sürdü.

Sanık Yönder, FETÖ'nün yargı yapılanması eğitim birimi sorumlusu eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Recep Ünal'ın, "yargı mensuplarının çocuklarının eğitimi ile ilgili işlemlerini takip ettiği, bu veliler arasında Yönder'in de bulunduğu" şeklindeki beyanını da kabul etmedi.

Yönder, bu eğitim birimiyle ilgili ByLock yazışmalarında, "Mehmet Murat Yönder'in çocuğu..." şeklinde geçen ifadenin de uydurma delil olduğunu öne sürdü.

ByLock kullandığı tespitini de reddeden sanık Yönder, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Mart 2019'a bırakıldı.

- Firari Öz ile çalıştı

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Yönder, soruşturma kapsamına ÇYDD'yi sokarak, derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde sabaha karşı arama yaptırmıştı. Saylan'ın kanser hastası olması nedeniyle arama ve gözaltı işlemleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:53
  1. Ergenekon
  2. FETÖ
  3. mehmet murat yönder
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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