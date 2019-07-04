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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, eski hakim Mehmet Ekinci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık eski hakim Süleyman Karaçöl, hakkındaki iddiaları reddetti ve terör hakimi olarak görev yaptığını, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle dinleme kararları verdiğini söyledi.

Karaçöl, kimseden emir ve talimat almadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık eski hakim Fatih Mehmet Uslu da uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Eski hakim Hikmet Şen de hakkındaki iddiaları kabul etmedi. FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını savunan Şen, eşinin kanser hastası olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Sanıklardan Süleyman Karaçöl, Sadrettin Sarıkaya, Fatih Mehmet Uslu, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Mehmet Ali Uysal ile Adnan Çimen'in tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, "futbolda şike" ve "Odatv" davalarına bakan eski hakim Mehmet Ekinci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamını kararlaştırarak duruşmayı 26 Eylül'e bıraktı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. kumpas
  4. Selam Tevhid
  5. Yargıtay 16. Ceza Dairesi

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