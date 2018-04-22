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Kumpas büyük! Hürriyet: 5 MHP'li İP'e...

İyi Parti’nin seçimlere katılabilmesi için 15 vekilini Akşener’e hediye eden CHP gündeme bomba gibi düştü. Siyaset tiyatrosu sergileyen İyi Parti ve destekçilerine, medyadan da destek geliyor. Son olarak Hürriyet, MHP’den de 5 ismin istifa ederek İP’e geçeceğini yazdı.

22 Nisan 2018 Pazar 16:55
Kumpas büyük! Hürriyet: 5 MHP'li İP'e...

Hürriyet yine Akşener’e çalışıyor… Bir yerden emir gelmiş gibi, hükümet muhaliflerinin tamamı Akşener’i köpürtmeye başladı. İP’in seçimlere girebilmesi için Akşener’e 15 vekil hediye eden CHP’den sonra, Hürriyet, şimdi de MHP’den İP’e vekil geçebileceğini iddia etti.

Hürriyet'den Ayşe Alp'in söz konusu haber şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara Kaşıbeyaz’da verdiği yemekte ortada seçim kararı yokken ilginç bir öngörüde bulunmuştu.

Bugünkü gelişmenin ardından siyaset kulislerinde bu yemekte Bahçeli’nin vekillere söylediği şu sözler konuşulmaya başladı:

CHP’den İP’e (Bahçeli İYİ Parti'ye İP diyor) geçebilecek vekiller var grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama  bizden de 5 vekil arayışları var.

Bahçeli’nin CHP öngörüsünün gerçekleştiği belirtilirken şimdi MHP’den İYİ Parti'ye geçmesi muhtemel isimlerin kimler olabileceği üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:55
  1. Ankara
  2. Akşener
  3. CHP
  4. MHP

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