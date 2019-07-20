Kumlucalı Hacı adayları dualarla uğurlandı

Kumluca’da, 2019 yılında Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara yolculuğa çıkacak hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kumluca Müftülüğü tarafından Merkez Eski Camide düzenlenen törene Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Kumluca Müftü Vekili Yakup Karakale, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende İlçe Müftülüğüne bağlı cami imamları tarafından Kuranı Kerim ve ilahiler okundu. Ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Kumluca Müftü Vekilli Yakup Karakale, "Bir Müslüman için Hac görevi çok önemli bir ibadettir. Hac görevi öncesi dost ve akrabalarınızdan mutlaka helallik isteyin çünkü kul hakkı, sende hakkı olan kul ile senin arandaki bir haktır. Kimsenin ben affettim demesi ile üstünden sorumluluğun kalktığı bir durum değildir. Bu yüzden kul hakkı çok önemli bir haktır” dedi.

Karakale, "Ülkemizde 2 milyon 92 bin vatandaşımız hac görevi için kaydını yaptırmış sıra beklemektedir. Bunun 42 bini Antalya ilimizdedir. Bu yıl Türkiye genelinde 80 bin kişi Hacca gidiyor. Kumluca ilçemizden de 64 vatandaşımız kutsal topraklara gidiyor. Tüm hacı adaylarımıza çıktıkları bu mukaddes yolculuğunun mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından vedalaşma faslına geçildi ve hac yolculuğu başladı.