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Kumluca’dazincir marketlere denetim

Kumluca Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim başlattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
Kumluca’dazincir marketlere denetim

Kumluca Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim başlattı.


Kumluca Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde, iş yeri açma ve işletme ruhsatları, son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimleri yaptı. Denetimlerin ilçe merkezi, Mavikent, Beykonak, Adrasan ve Olmypos’ta bulunan tüm zincir marketlerde yapılacağı belirtildi. Denetimlerde, iş yeri açma ve işletme ruhsatı bulunmayan marketlerde tutanak tutularak, uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplayarak imha etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, halkımızın daha sağlıklı ürünler tüketebilmesi için ilçemizde faaliyet gösteren, zincir marketlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün, iş yeri açma ve işletme ruhsatı konularında denetim yaptı. Denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
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