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Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:32
Kumluca’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilenbilgiye göre, Bağlık Mahallesi Hasan Tuna Caddesi’nde Orkun G’nin (18) kullandığı 07 K 2917 plakalı motosiklet ile M.D idaresindeki 07 EON 06 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orkun G. ağır yaralanırken çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak reklam ve yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.


Ticari araç sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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