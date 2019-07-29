Kumluca’da sosyal dayanışma gecesi

Kumluca’da düzenlenen sosyal dayanışma gecesinde elde edilen tüm gelirler Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Kumluca’da Büyükşehir Belediyesi Beykonak Mesire alanında, Sosyal Dayanışma Proje Gönüllüsü Sebile Şavkar koordinesinde sosyal dayanışma gecesi düzenlendi.Sosyal Dayanışma Gecesine, Kumluca Belediye Başkan Vekili Av. Ayhan Aytekin, mahalle muhtarları ve hayırseverler katıldı.

Sosyal Dayanışma Gönüllüsü Sebile Şavkar’ın düzenlediği gecede Sunucu Ali Elgün esprileriyle misafirleri eğlendirirken, Grup Ahenk Müzik Grubu konseri izleyenleri coşturdu. Halk Oyunu gösterisi büyük alkış aldı. Gecede ayrıca çeşitli hediyelerin olduğu çekiliş düzenlendi. Çekiliş talihleri ödülleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Daha sonra sanatçıların geceye bağışladığı tablolar için müzayede yapıldı. Protokol bir kurbanlık bağışı yaparken,tablolardan elde edilen gelir de ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Gecede konuşanSosyal Dayanışma Proje Gönüllüsü Sebile Şavkar, " Sosyal dayanışma gönüllüsü olarak bir yola çıktım. Benim desteğe ihtiyacım var, kimsenin kapısına gidip birinin şu ihtiyacı var demek istemiyorum.Bu geceyi yapmak gerçekten kolay olmadı, çok zorluklar çektik ve bana hep dediği gibi bir kapı kapanır, bir kapı açılır ki şu an buradayız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.