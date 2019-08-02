Kumluca’da şampiyon boğalar görücüye çıktı Kumluca Belediyesi tarafından 4 Ağustos Pazar günü Karagöl’de düzenlenecek Yayla Şenliklerinde güreş tutacak şampiyon boğalar,Cumhuriyet Meydanında görücüye çıktı.

Kumluca Belediyesi tarafından 4 Ağustos Pazar günü Karagöl’de düzenlenecek Yayla Şenliklerinde güreş tutacak şampiyon boğalar,Cumhuriyet Meydanında görücüye çıktı.

Şampiyon boğalar, pazar günü Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi, Karagöl Yaylasında düzenlenecek boğa güreşlerine katılmak üzere ilçeye geldi. Boğa taşımak için özel tasarlanmış kamyon kasalarında Kumluca’ya gelen boğalar, sahipleri tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanına getirildi.Sahipleri nezaretinde Cumhuriyet meydanında görücüye çıkan boğalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Boğa sahiplerini ilçeye gelişinde belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu karşıladı. Boğa Güreşi Organizatörü Ümit Arslan;“ Pazar günü düzenlenecek Boğa Güreşleri için Kumluca’ya geldik. Kumluca halkı bizi coşkuyla karşıladı. Örf adetlerimizi yaşamak için pazar günü Kumluca Karagöl yaylasında olacağız” dedi.

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