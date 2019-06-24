0553 313 94 23

Kumluca’da ilk defa evde kimlik değişikliği yapıldı

Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemiyle Kumluca’da evde ilk defa kimlik değişikliği gerçekleştirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
Kumluca’da ilk defa evde kimlik değişikliği yapıldı

Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemiyle Kumluca’da evde ilk defa kimlik değişikliği gerçekleştirildi.


Kumluca’da ikamet eden Fiziki engelli hasta Celal Özdemir, Nüfus Müdürlüğü gezici kayıt terminali aracılıyla Kumluca’da ilk defa evde kimlik değişikliği işlemi yapıldı. Nisan 2019 ‘da nüfus müdürlüğünün gezici kayıt terminali sistemi Alo 199 nüfus hattı çağrı merkezi ve internetten randevu alan engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek adreslerinden kimlik değişikliği işlemi yapılmaya başlamıştı. Fiziki engelli hasta Celal Özdemir, “Orta Köy Mahalle Muhtarı Halime Kaya’nın öncülüğünde Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemini arayarak randevu aldık ve nüfus memuru arkadaşlarımız kimlik değişikliğimi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürlüğüne gidip işlemlerimi gerçekleştirmem uzun zaman alıyordu. Nüfus Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı ve ilgili muhtarımız halime Kaya’ya teşekkür ederim“ dedi.


Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise,” Devletimiz Sosyal Devlet anlayışından biri olan Nüfus müdürlüğü gezici kayıt terminali sistemi vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılamak amacıyla düşünülmüş güzel projelerden biridir. Kumluca Nüfus Müdürlüğündeki görevli arkadaşlarımız talepleri hızlı cevap vererek Kumluca’da ilk defa evde kimlik değişikliği hizmeti verildi” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmaris Kızkumu Plajı'ndaki ruhsatsız su sporları parkuru kaldırıldı
    1. Marmaris Kızkumu Plajı'ndaki ruhsatsız..
    2. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
    3. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    4. Azerbaycan ile e-devlette iş birliği
    5. CHP'de "Ben başlattım" kavgası!
    6. Eski Bakan Yücel Seçkiner vefat etti
    7. Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi..
    8. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens..
    9. Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner..
    10. Birleşmiş Milletler'den Mali için acil..
    11. Polisle çatışan hırsızlık zanlıları..
    12. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor’da
    13. Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
    14. Arap ve İslam ülkelerine Yüzyılın..
    15. IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
    16. Mikail Özerler’den altın madalya
    17. Motorine 22 kuruş zam
    18. DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam"..
    19. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri..
    20. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    21. Eski Spor Bakanı hayatını kaybetti
    22. Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    23. TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
    24. Mustafa Destici'den seçim sonuçları..
    25. LGS'de acı tablo! Milli Eğitim,..
    26. LGS Türkiye birincisi devlet okulundan
    27. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü
    28. Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
    29. SPK haftalık bülteni
    30. ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı