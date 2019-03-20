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Kumluca’da engelliler için özel park yapıldı

Kumluca Belediyesi tarafından, yaptırılan 15 Temmuz Gazileri Engelsiz Parkı düzenlenen törenle kullanıma açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Kumluca’da engelliler için özel park yapıldı

Kumluca Belediyesi tarafından, yaptırılan 15 Temmuz Gazileri Engelsiz Parkı düzenlenen törenle kullanıma açıldı. Yeni mahallede açılan Park’ın açılış törenine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Sarıcasu Özel eğitim Mesleki Eğitim merkezi Öğrencileri tarafından şarkıların seslendirilmesi yer aldı. Daha sonra Özel bir okulda eğitim gören görme engelli Berrin Karakaş’ ın seslendirdiği türkülerle devam etti.


Özel öğrencilerin aileleri ile buluştuklarında bu engelsiz parkını yapma kararı aldıklarını belirten Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven; “Sarıkavak Mahallemizde özel uygulama okulumuz var. O okulumuzun da tamirini yaptık. 15 Temmuz 2016 da şanlı Türk Ordumuzun üniformasını giyen teröristler tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ülkenin bekası için kendilerini bomba ve mermilere siper ederek yaralanan ve eski hayat şartlarına dönemeyen kardeşlerimizi unutmamak için bu parkımıza 15 Temmuz Gazileri Engelsiz Park adını verdik. Bu özel gereksinimli vatandaşlarımız için bölgemizde bir ilk oluyor. Parkımızın toplam alanı 4 Bin 850 metrekaredir. 660 metrekarelik alanda voleybol ve basketbol sahamız var. Özel gereksinimli vatandaşlarımız için kondisyon aletleri bulunmaktadır. Oyun gruplarımız var. Engelli vatandaşlarımızın yaralanmaması ve zarar görmemesi için zeminde özel malzeme kullandık. Dökme kauçuktan oluşan 200 metre yürüyüş yolumuz var. Şahin ailesi tarafından İlhan ve Müşerref Şahin adına yapılan çeşmemiz var” dedi.



15 Temmuz Şehitlerini rahmet ve minnetle andığını, Gazilerine de sağlıklı uzun ömürler dilediğini belirten Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun ise; “İlçemizde 2 tane özel eğitim okulumuz var. Bu okullarda 101 tane öğrencimize özel eğitim veriliyor. 5 Öğrencimize evde özel eğitim veriyoruz. Özel eğitim sınıfları bulunan okullarımızda ise 71 tane öğrencimiz özel eğitim almaktadır” diye konuştu.


Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından yapılan açılış duasının ardından kurdelesi kesilen park kullanıma açıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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