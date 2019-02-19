Kumluca’da Cumhur İttifakı Meclis listesini teslim etti

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ile önümüzdeki beş yılda çalışacak Meclis Üyesi asil, yedek ve kontenjan üyesi listesini İlçe Seçim Kurluna teslim edildi.

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Meclis Üyesi asil, yedek ve kontenjan üyesi listesini İlçe Seçim Müdürü Behçet Kale’ye teslim etti.

Uysal, “Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Hüsamettin Çetinkaya’nın meclis listesini teslim ettik. Meclis listemizde yenilenmeye giderek gençlerimize daha çok yer verdik. Ayrıca çok sayıda bayan isme de yer verdik. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ise, “Uzun çalışmalar sonucu, AK Parti ile karma bir liste yaptık. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun.”

Cumhur İttifakının asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu.

Asil üyeler: Şefik Durdaş, Mehmet Durukan, Halil Karataş, Mutlu Baykara, Esin Tümen, Taylan Atasoy, Yanar Kaymak, Mehmet Özgür Erkan, Erdal Sayın, Bayram Açıkyürek, Adem Çoban, Erdem Ulutaş, Nida Dalgıç, Selahattin Ersoy, İlkay Deniz, Recep Çiftçi, Tuba Aydın, Hüseyin Kocabıyık, Hasan Obut, Tuğrul Küçükalcan, Serkan Akkoyunlu ve Muharrem İnce.

Kontenjan Üyeleri ise Ramazan Kızılkaya, İsmail Uluşar, Mustafa Değirmenci’den oluştu.