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Kumluca’da bayrak tartışması

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninde Türk bayrağının olmadığı iddiaları tartışmalara sebep oldu.

05 Mart 2019 Salı 11:12
Kumluca’da bayrak tartışması

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninde Türk bayrağının olmadığı iddiaları tartışmalara sebep oldu. AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal "Millet ittifakının SKM açılışında Türk bayrağının olmaması vicdanları sızlatmıştır" dedi.

 

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Uysal, 1 Mart Cuma günü Kavaklıkuyu Caddesi’nde gerçekleştirilen Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde ay yıldızlı bayrağın olmamasının vicdanları sızlattığını söyledi. Millet İttifakı’nın sosyal medya üzerinden seçim koordinasyon merkezine bayrak asmanın yasak olduğunu iddia ettiklerini söyleyen Uysal, "Yasalara bakıldığında sadece SKM bürosunda ve caddelere asılan parti flamalarının arasına Türk bayraklarının yerleştirilmesinin yasak olduğu belirtilmektedir. SKM bürosu ve caddelerin süslenmesinde kullanılan parti flamalarının arasına yani bir parti flaması bir Türk bayrağı şeklinde asılmasının yasak olduğu belirtilmektedir. Yasanın hiçbir yerinde meydana toplanan kalabalığın elinde Türk bayrağının olmasına bir engel yoktur. Hiç kimse de benim vatandaşımın elinde taşıdığı Türk bayrağına karışamaz. Kimse yaptığı örtülü ve kirli ittifaklardaki pazarlığını yasalarla örtmeye kalkmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:12
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