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Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi

Kumluca’da düzenlenen sosyal dayanışma gecesinde elde edilen tüm gelirler Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi

Kumluca’da düzenlenen sosyal dayanışma gecesinde elde edilen tüm gelirler Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.


Kumluca’da Büyükşehir Belediyesi Beykonak Mesire alanında, Sosyal Dayanışma Proje Gönüllüsü Sebile Şavkar koordinesinde sosyal dayanışma gecesi düzenlendi.Gecede konser ve halk oyunu gösterisi büyük alkış aldı. Gecede ayrıca çeşitli hediyelerin olduğu çekiliş düzenlendi. Çekiliş talihleri ödülleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Daha sonra sanatçıların geceye bağışladığı tablolar için müzayede yapıldı. CHP’li meclis üyesi İsmail Başar ve İyi Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan önerisi ile tüm protokol üyelerinden bir kurban bağışı yapıldı. Satılan tablolardan elde edilen gelir de ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.


Geceye, Kumluca Belediye Başkan Vekili Av. Ayhan Aytekin, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İyi Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve hayırseverler katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
  1. sanat
  2. konser

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