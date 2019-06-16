Kumluca plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın Kumluca Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi.

Kumluca Sanayii Sitesi hurdalık bölümünde iş yeri yangını meydana geldi. Şans eseri o sırada içeride kimse yoktu.

Kumluca Sanayi Sitesinde bu sabah saat 05.30’da meydana gelen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinlerinin yangını görmesi ve ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Kumluca ve Finike biriminden çok sayıda itfaiye aracı, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Mehmet Kürücü’ye (47) ait olduğu belirlenen iş yerinde atık plastik geri dönüşümü yapıldığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına alındı. İş yerinde çalışma olmamasından dolayı içeride kimse bulunmuyordu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla ilgili araştırma başlatıldı.

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