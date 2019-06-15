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Kumluca Karşıyaka Mezarlığı’ndaki onarımı büyükşehir yapacak

Kumluca’nın Karşıyaka Mezarlığı’nda kış mevsiminde heyelan nedeniyle yıkılan duvar ve zarar gören mezarların onarımınınAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı bildirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:25
Kumluca Karşıyaka Mezarlığı’ndaki onarımı büyükşehir yapacak

Kumluca’nın Karşıyaka Mezarlığı’nda kış mevsiminde heyelan nedeniyle yıkılan duvar ve zarar gören mezarların onarımınınAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı bildirildi.


Karşıyaka Mezarlığı, kış mevsiminde yağmur suyu nedeniyle toprağın yumuşaması nedeniyle istinat duvarında çökme meydana gelmişti.Yaklaşık 20 metreye yakın bir bölümde de çatlaklar oluşmuştu. Hafriyatların mezarların üzerinde olması veziyarete gelen vatandaşların zorluk çekmesi nedeniyle konuAntalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleriilk etapta göçükten oluşan hafriyatları temizledi. İstinat duvarının yapımına da kısa süre içinde başlanılacağı belirtildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Geçtiğimiz kış mevsiminde normal değerlerin üstünde yağış aldık. Sürekli yağan yağmurlar toprağı yumuşattı. Toprak taş duvarları tutamaz hale geldi ve göçük oluştu. Göçen alanda bulunan duvarda mimar hatası var. Çünkü su giderleri yok. Duvarın gerisinde su birikintileri oluşuyor. Çöken bölümü tamir etsek bile duvarın büyük bir bölümünde çatlaklar oluşmuş. Önce mezarlara zarar veren hafriyatlar ortadan kaldırıldı. ” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:25
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