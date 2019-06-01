0553 313 94 23

Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesince bu yıl 21.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:29
Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesince bu yıl 21.’si düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.


Geleneksel Kadir Gecesi yemeğinde, cadde ve sokakları dolduran binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı. Kumluca Belediyesince ilçenin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.


Kadir Gecesi iftar yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğüne bağlı İmam Hatipler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu, “Bu birlikteliğimizi her zaman daima sürdürmek için çalışacağız. Biz büyük ailem dereken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımıza, gençlerimizve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesile ile hepinizin kadir gecesini tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruçlarını açtı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    1. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    2. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    3. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    4. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    5. Bir ayet... Bir hadis...
    6. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    7. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    8. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    9. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    10. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    11. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    12. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    13. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    14. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    15. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    16. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    17. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    18. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    19. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    20. Gebelik tümörü nedir?
    21. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    22. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    23. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    24. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    25. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    26. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    27. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    28. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    29. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    30. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti