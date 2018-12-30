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Kumluca 13. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı

Türkiye'nin değişik yörelerinden 120 devenin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

30 Aralık 2018 Pazar 17:45
Kumluca 13. Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı

ANTALYA (AA) - Kumluca 13. Geleneksel Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca Belediyesi himayesinde, Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen etkinlik, Karatepe Stadı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Antalya'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli'den yaklaşık 120 güreş devesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualarla başlayan güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı.

Güreşler sonunda deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı konuşmada, etkinliğin Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu belirtti.

Son 5 yılda birçok hizmete imza attıklarını ifade eden Türel, "Siz bu hizmetlerin en güzeline, en iyisine layıksınız. Bizler sizlerin hizmetkarı olarak bu hizmetleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün güzel bir etkinlikte sizlerle beraber olduk, inşallah daha bir çok güzel etkinlikte beraber olacağız. Güreşlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş güreşlerin kıran kırana geçtiğini aktararak "Deve güreşlerini devam ettirerek Yörük kültürümüze sahip çıkmış oluyoruz. Bu sayede son yıllarda Kumluca'mızda deve sayısı arttı. Güreşlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:45
  1. Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
  2. DEVE
  3. Deve Güreşi
  4. Kumluca

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