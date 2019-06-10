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Kumla’da seyyara geçit yok

Bursa’nın sayfiye merkezlerinden Gemlik ilçesinde seyyar satıcılara yönelik zabıta operasyon yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Kumla’da seyyara geçit yok

Bursa’nın sayfiye merkezlerinden Gemlik ilçesinde seyyar satıcılara yönelik zabıta operasyon yaptı.


Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri polisin de desteğiyle Kumla’da seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Kumla’da vatandaş tarafından şikâyet edilen ve yaya yolunu işgâl eden seyyar satıcılar kaldırıldı. Denetimde bilhassa yaya yürüyüş yolları üzerinde tezgâh açan seyyar işportacılara karşı kararlı mücadeleyi sürdüren ekipler, yürüyüş yoluna çeşitli objeleri koyan esnaf için de uyarılarda bulundu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, zabıta ekiplerini tebrik ederken, yaz mevsiminde tatil bölgelerinde belediye ekiplerinin çalışmalarını özenli bir şekilde sürdüreceğinin de belirtti.


Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin sıklaşacağını belirtirken, çevre il ve ilçelerden gelen ve Gemlik’in özellikle Küçükkumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi üzerinde açılan seyyar tezgâhların kayıtlı esnafları da mağdur ettiği, yapılan denetimlerde ise bir miktar tekstil malzemesinin muhafaza altına alındığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
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