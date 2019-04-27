Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull, kümesteki 14 tavuğu telef etti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull, kümesteki 14 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi’nde pitbull cinsi köpek tasmasını koparıp kaçarak İsmail Kocabaş’a ait evin bahçesine girdi. Köpek, bahçede bulunan kümesteki 14 tavuğu parçaladı. Tavukların parçalandığını gören Kocabaş, bahçedeki köpeği tasma takarak ağaca bağladı. Kocabaş’ın bildirmesi üzerine köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibine henüz ulaşılamazken, telef olan köpekler ise gömüldü.

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