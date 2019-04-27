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Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull, kümesteki 14 tavuğu telef etti.

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:42
Kümese giren pitbull 14 tavuğu telef etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesine giren pitbull, kümesteki 14 tavuğu telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi’nde pitbull cinsi köpek tasmasını koparıp kaçarak İsmail Kocabaş’a ait evin bahçesine girdi. Köpek, bahçede bulunan kümesteki 14 tavuğu parçaladı. Tavukların parçalandığını gören Kocabaş, bahçedeki köpeği tasma takarak ağaca bağladı. Kocabaş’ın bildirmesi üzerine köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibine henüz ulaşılamazken, telef olan köpekler ise gömüldü.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 20:42
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