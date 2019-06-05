0553 313 94 23

Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı

Tokat’ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı

Tokat’ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor.


Soğucak bağlarında 17 yıl önce bahçe alan Mehmet Bingöl yumurta için aldığı iki tavuk ve bir adet horozla başladığı hobisini geliştirdi. Adeta hayvanat bahçesine dönen bahçesinde bine yakın civciv, birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu, hindi, güvercini ve koç besleyen Bingöl, hayvanları için kümeslerin yanı sıra 2 katlı bina yaptırdı. Binaya pembe köşk adı veren Bingöl, alt katta küçükbaş hayvanlarını üst katta ise kümes hayvanlarını besliyor. 100 metrekare alanda 17 kafeste cins tavuk ve horozlar besleyen Bingöl, “Burayı görenler ney diye soruyor, şaşırıyorlar ‘bende yatılı bölge okulu’ diyorum. İçeri girdiklerinde tavuklar için yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Bu iş bir keyif işi, birinci kata çıkıp kafeslerindeki hayvanlara yem, su vermek onlarla konuşmak zevk veriyor. Nereden aklıma geldi diye soracak olursanız. İnsanlar villalarda oturuyor, neden benim tavuklarım oturmasın dedim. Şato gibi yer yapayım istedim. Onlara değer bu. Bize her şeyi onlar veriyor bizimde onlara bir şey vermemiz lazım” diye konuştu.



2 tavuk ve bir horozla başladı


Hobisine nasıl başladığını anlatan Bingöl, "2002 yılında bahçe aldığımızda baktım bir şeyler eksik. Yumurtayı, meyveyi çarşıdan alıyoruz. İlk önce meyve diktik, sonra organik yumurta olsun diye tavuk aldım. 2 tavuk bir horoz aldım. Daha sonra kuluçkaya yatırdım. İnternet ortamında cins tavuk ve horozları gördüm. Özellikle Osmanlının mirası Sultan tavuklarına merak saldım. Daha sonra diğer cins tavukların yanı sıra bıldırcın, keklik aldım. Hindi, kaz, ördek beslemeye başladım. Tavus kuşu beslemeye başladım” dedi.


Kümes hayvanlarının günlük olarak 50 kilo yem tükettiğini ifade eden Bingöl, “Buğday, mısır, arpa, yulaftan yem kırma makinesi ile yemlerini kendim hazırlıyorum. Organik olarak beslediğim tavukların yumurtalarını eşe dosta veriyorum, satışını yapıyorum. Kaz ve hindi etine talep var.İzmir’den Kars’a her tarafa gönderim yapıyorum. Hedefimde deve kuşu beslemek var” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile bayramlaştı
    1. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    2. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    3. ZES yeni elektrikli şarj..
    4. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    5. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    6. İstanbullulara eski dönemlerin..
    7. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    8. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    9. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    10. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    11. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    12. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    13. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    14. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    15. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    16. Su yılanları yakın takipte
    17. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    18. Şemdinli balında üretim zamanı
    19. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    20. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    21. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    22. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    23. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    24. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    25. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    26. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    27. TOHM'da durmak yok
    28. Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı..
    29. Belediye Başkanları Birliği'nden..
    30. Polislerden sürücülere bayram..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor