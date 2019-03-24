0553 313 94 23

Kumaştan Kur’an-ı Kerim sergisine büyük ilgi

Suriyeli hattat Muhammed Maher Hadri tarafından kumaş üzerine 12 yılda işlenen Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilenmeye başladı.

24 Mart 2019 Pazar 12:14
Kumaştan Kur’an-ı Kerim sergisine büyük ilgi

Suriyeli hattat Muhammed Maher Hadri tarafından kumaş üzerine 12 yılda işlenen Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilenmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi’nde açılan sergiyi eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte gezdi.


Kur’an-ı Kerim’i kumaş üzerine nakşeden Muhammed Maher Hadri, 2000 yılında başladığı ve 12 yılda tamamladığı 12 ciltlik eserini, Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın ardından Türkiye’de bir kez daha gösterime sundu. Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Bursa’ya yerleşen ve çalışmalarını burada yürüten Hadri, İstanbul, Gaziantep, Trabzon ve Bursa’da birçok sergi organizasyonu yaparak eserlerini binlerce kişiyle buluşturdu. Hadri’nin Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunduğu sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da gezdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kumaş üzerine nakşedilen Kur’an-ı Kerim sergisinin önemine değindi. Hat sanatının farklı, burada sergilenen eserlerin de el emeği göz nuru olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Emir Sultan Hamamı Kültür Merkezi’ni bu tür faaliyetlerde kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.


Suriyeli sanatçı Muhammed Maher Hadri, ziyaretinin anısına Başkan Aktaş’a içerisinde Kur’an-ı Kerim bulunan ahşaptan Kabe maketi hediye etti. Başkan Aktaş, daha sonra sergiyi gezerek bazı ürünleri satın aldı. 1 ay boyunca açık kalacak sergide, kumaş üzerinde hat yazılarının yanı sıra birçok sanat eseri ve Kabe’nin minyatürü yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:14
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de engelliler için erişilebilir kent protokolü imzalandı
    1. Mezitli’de engelliler için..
    2. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    4. Dündar, kuş pazarını gezdi
    5. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    6. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    7. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    8. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    9. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    10. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    11. Yağmur çamura rağmenseçim..
    12. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    13. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    14. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    15. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    16. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    17. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    18. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    19. Sözde başörtülü moda düşkünlerine..
    20. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    21. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    22. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    23. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
    24. Bekçiler ilk kez miting görevinde
    25. Sanders’ten Siyonist lobisini..
    26. Yeni Malatyaspor'da yeni transferlerin..
    27. Kumaştan Kur’an-ı Kerim sergisine..
    28. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    29. Türk Ocaklarının 107. kuruluş yıldönümü
    30. 31 mart seçim günü yasakları ne zaman..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında