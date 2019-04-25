Kumaş katlama fabrikası alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki kumaş katlama işi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın tamamına sıçrayan yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Zafer Mahallesi 1075 sokaktaki kumaş katlama fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle depoyu saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Fabrikanın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ekipler, kapalı alandaki kumaş ve polyesterlerin de yanmasıyla yangına güçlükle müdahale etti. 25 araç ve 40 personelle müdahale eden ekipler, fabrikanın çevresini sararak sepetlerle havadan söndürme çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.