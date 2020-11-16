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Korona Virüs Kumarhaneye çevirmişler! 45 tedbirsiz kumarbaza 196 bin 875 lira ceza
Korona Virüs

Kumarhaneye çevirmişler! 45 tedbirsiz kumarbaza 196 bin 875 lira ceza

Eskişehir Odunpazarı’nda daha önce mühürlenen bir dernek binasına düzenlenen baskında, bir tombala makinası, 90 tombala topu, 150 tombala kartı, tombala oyunu yayını yapmaya yarayan 2 televizyon ve bir kamera düzeneği ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:44:00 -
Kumarhaneye çevirmişler! 45 tedbirsiz kumarbaza 196 bin 875 lira ceza

Kumar oynayan 45 kişiye ise hem koronavirüs tedbirlerine uymamak hem de kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira para cezası uygulandı. Dernek Başkanı M.D. gözaltına alındı. Türkiye’nin en fazla koronavirüs cezası kesilen kenti Gaziantep’te ise dün 701 kişi hakkında daha sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten para cezası kesildi, karantina kaçağı 23 kişiye ise idari işlem yapıldı.

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