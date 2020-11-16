Kumarhaneye çevirmişler! 45 tedbirsiz kumarbaza 196 bin 875 lira ceza

Kumar oynayan 45 kişiye ise hem koronavirüs tedbirlerine uymamak hem de kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira para cezası uygulandı. Dernek Başkanı M.D. gözaltına alındı. Türkiye’nin en fazla koronavirüs cezası kesilen kenti Gaziantep’te ise dün 701 kişi hakkında daha sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten para cezası kesildi, karantina kaçağı 23 kişiye ise idari işlem yapıldı.