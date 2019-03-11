Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840 lira ceza Kırıkkale’de özel bir derneğin lokaline gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 61 kişiye, 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale’de özel bir derneğin lokaline gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 61 kişiye, 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi’nde özel bir derneğin lokaline dün gece düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 61 kişiye 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan Ö.A. hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında 2 kumar oynama makinesi ve tombala malzemeleri ele geçirilmişti.

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