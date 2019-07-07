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Kulüplerden 5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri

Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu- Türkiye'de kulüp bütçeleri bonservis geliri açısından, bu dönemde, 102 milyon dolarlık fazla verdi- Bu dönemde, Galatasaray'dan Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao Suudi Arabistan takımlarına transferleri ön plana çıktı - Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un İngiltere'nin Everton kulübüne, Ryan Babel ve Fabricio Ramirez aynı ülkenin Fulham kulübüne, Cengiz Ünder'in İtalya'nın Roma kulübüne, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'nün Almanya'nın Freiburg kulübüne transferleri dikkati çekti

07 Temmuz 2019 Pazar 11:01
Kulüplerden 5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu. Kulüpler, bu dönemde bonservis dengesinde 102 milyon dolar fazla verdi.

AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye hesabı tablosundan derlediği bilgilere göre, özellikle UEFA'nın finansal fair play (FFP) uygulamaları nedeniyle transferde son yıllarda daha dikkatli davranan kulüpler, 2016'dan itibaren "bonservisli futbolcu transferinde" artıya geçti.

Türkiye'deki kulüpler, 2015'te bonservisli futbolcu transferinden 28 milyon dolarlık gelir elde ederken, aynı yıl 49 milyon dolarlık harcama yaptı. Söz konusu tutar 2016 senesinde 26 milyon dolarlık satışa karşılık, 3 milyon dolar alış olarak kayıtlara geçti. Kulüpler, 2017, 2018 ve 2019 Ocak-Nisan döneminde ise sırasıyla 32 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 28 milyon dolarlık transfer geliri sağlanırken, aynı dönemde toplam 33 milyon dolarlık harcama kaydedildi.

Bu dönemde, Galatasaray'dan Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao Suudi Arabistan takımlarına transfer oldu.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un İngiltere'nin Everton kulübüne, Ryan Babel ve Fabricio Ramirez aynı ülkenin Fulham kulübüne, Cengiz Ünder'in İtalya'nın Roma kulübüne, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'nün Almanya'nın Freiburg kulübüne transferleri de son 5 yılda dikkati çeken diğer transferler olarak kayıtlara geçti.

- Transfere FFP etkisi

Son yıllarda kulüpler, gelir gider dengesinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle UEFA'dan çeşitli cezalar alırken, bu durum kulüplerin Avrupa kupaları gelirlerinden de mahrum kalmalarına yol açtı. Bu nedenle transfer harcamalarında daha dikkatli tercih yapan kulüpler, bonservis dengesi açısından kar etmeye başladı.

Türk spor kulüplerinin, son 5 yılı değerlendirildiğinde açık verilen tek yıl 21 milyon dolar ile 2015 oldu. Bundan sonraki dönemlerde ise kulüpler, başarılı transfer tercihleriyle sürekli bonservis fazlası verdi. Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam 187 milyon dolarlık transfer geliri elde eden Türk kulüplerinin bütçesi, bu dönemde 102 milyon dolarlık bonservis geliri fazlası verdi.

TCMB'nin ödemeler dengesi sermaye hesabı tablosuna göre, 2015-2019 Ocak-Nisan döneminde futbolcu transferinde bonservis gelir-gider dengesi (milyon dolar) şöyle:

Yıllar Bonservis gelir-gideri arasındaki fark
2015 -21
2016 23
2017 17
2018 58
2019 Ocak-Nisan 25

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:01
  1. futbolcu
  2. Merkez Bankası
  3. transfer

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