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Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Rekabetin canlı tutulması anlamında yabancı futbolcu sınırlamasının bize fayda getirmeyeceğini düşünüyorum"- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:"Sezon sonunda 3 yabancısı kalacak bir kulübün başkanıyım. Benim elim çok rahat. Buna rağmen mevcut durumun biraz revize edilip, altyapının teşvik edilerek devam etmesi noktasında açık fikrim var"

21 Mart 2019 Perşembe 16:44
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de mevcut yabancı kuralının devam edebileceğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'ndan mazeretleri nedeniyle erken ayrılan Yiğiner ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda yabancı kuralı ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak genel kuruluyla ilgili istişarede bulunduklarını belirten Mehmet Yiğiner, "Ligimizin marka değeri de önemli. Ne kadar fazla tanınmış yabancı futbolcu getirirseniz, ligin değeri artıyor. Bazı futbolcular var ki, yurt dışından getirip Türkiye'de parlatıyorsunuz. Rekabetin canlı tutulması anlamında yabancı futbolcu sınırlamasının bize fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. 14 yabancı oyuncu ile devam edilebilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin altyapıya önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Yiğiner, şunları kaydetti:

"Altyapıyı teşvik etmemiz lazım. Toplantıda bu konuyla ilgili fikirler paylaşıldı. Bu sistemle, ne kadar çok yerli futbolcu oynatırsanız o kadar çok teşvik alacak diye düşünüyoruz. Zorlama yok. İster 1 ister 2 yabancı oyuncu oynatırız. 14 yabancı futbolcu oynatmak zorunda değiliz. Kulüplerde önceden hovardaca transferler yapılmış. Futbolculara değerinden fazla ücretler ödenmiş. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Bu bilinç şu anki başkanlarda var. Düzelme de var. Kulüpler borçlanmıyor, borç ödüyor. Şapka düştü kel gözüktü, Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız."

Yabancı kuralı konusunda en fazla görüş belirten kulüp başkanlarından birisi olduğunu aktaran Erol Bedir ise, "Sezon sonunda 3 yabancısı kalacak bir kulübün başkanıyım. Benim elim çok rahat. Buna rağmen mevcut durumun biraz revize edilip altyapının teşvik edilerek devam etmesi noktasında açık fikrim var. Toplantıda TFF seçimleri de gündemimizdeydi. Asla isim ve yönetim arayışına girilmedi. Gerekli açıklamaları Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı yapar." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:44
  1. Erol Bedir
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  4. Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı
  5. Mehmet Yiğiner

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