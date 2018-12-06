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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.
06 Aralık 2018 Perşembe 16:55
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:55
Beşiktaş
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