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Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuların madalyaları verildi

Türkiye Kızak Federasyonunca Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası’na gençler kategorisinde yapılan yarışlar sona erdi.

07 Mart 2019 Perşembe 08:59
Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuların madalyaları verildi

Türkiye Kızak Federasyonunca Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası’na gençler kategorisinde yapılan yarışlar sona erdi.


Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndeki yarışmalarda 30 ilden 220 sporcu mücadele etti. Kars Valisi Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış’ın sarıçam ormanları içinde, şehitlerimizin hatıralarının yaşatıldığı, çok önemli bir vatan toprağı, çok güzel bir coğrafya olduğunu, ulusal düzeydeki bir yarışmanın Sarıkamış’ta yapılıyor olmasının çok önemli olduğunu ve bu yarışmalara destek vermekten son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.


Vali Öksüz, şöyle devam etti; “Burada bulunmak, burada görev yapmak çeşitli organizasyonların içinde yer almak insana ayrı bir enerji veriyor. Bu vesileyle burada bu yarışmayı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sarıkamış uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya başladı. 4-12 Şubat tarihleri arası Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonasını burada düzenledik. Kış oyunları festivalimiz oldu. 32 ülkeden büyükelçilerimizi burada ağırladık. Artık burası hem bir cazibe merkezi hem çok önemli bir kayak merkezi. Bu niteliğini sürdürmesi için bütün kurumlarımızla, yerel birimlerimizle, belediyemizle, kaymakamlığımızla, kalkınma ajansımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz destek veren bütün kurumlarımızla birlikte bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda kızak şampiyonasını uluslararası düzeyde yaparız ama sizden isteğimiz şimdiden mutlaka ülkemiz adına önemli başarılar kazanmak. Şimdiden çalışın, gayret edin. Kızak pisti burada sizlere hizmet vermeye hazır. Yeter ki sizde önümüzdeki yarışmalarda inşallah önemli başarıları ülkemize getirin. Bu organizasyonu düzenleyen federasyonumuza, yöneticilerine, buraya gelerek katılan sporcularımıza, antrenörlerimize, destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.


Madalya törenine Kars Valisi Tüker Öksüz, Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Türkiye Kızak Federasyonu Kars İl Temsilcisi Ebubekir Urhan kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:59
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