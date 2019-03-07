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Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi

- Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen şampiyona bugün yapılan büyükler ve çiftler yarışlarıyla tamamlandı- Kars Valisi Türker Öksüz:- "Bundan sonrada geniş kapsamlı faaliyetlerimiz devam edecek"

07 Mart 2019 Perşembe 15:09
Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi


KARS (AA) - Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki Türkiye'nin ilk ve tek natürel kızak pistinde yapılan yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyona bugün büyükler ve çiftler kategorilerindeki yarışlar ile tamamlandı.

Şampiyonanın büyük kızlar kategorisinde Sinem Aydınlı birinci, Aybüke Büyükpolat ikinci, Selin Kalyoncu üçüncü, büyük erkeklerde İsa Güzeloğlu birinci, Yusuf Özcan ikinci, Coşkun Ercoşkun üçüncü oldu.

Büyük çiftler erkekler kategorisinde Yavuz İpek ile Yusuf Özcan birinciliği, Coşkun Ercoşkun ile Azat Küçük ikinciliği, İsa Güzeloğlu ve Cihan Çağrı Aksu ise üçüncülüğü elde etti.

Genç çiftler erkekler kategorisinde de Cengizhan Kaplan ve Ahmet Gürkan Ağcakale birinciliğe, Alper Keleş ile Muhammet Emin Gedik ikinciliğe, Emrecan Özcan ve Furkan Öztürk de üçüncülüğe ulaştı.

Büyük erkeklerde Türkiye şampiyonu olan İsa Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok güzel ortamda yapıldığını belirterek, "Bu sporu bir ya da iki yılda iyi yerlere getireceğiz, bunun için çok çalışıyoruz. Yarışmalar çok iyi geçti, birinci oldum ve milli takıma seçildim. İnşallah dünya ve olimpiyat yarışlarına katılacağım." dedi.


- Dereceye giren sporculara ödülleri verildi


30 ilden 220 sporcunun mücadele ettiği yarışmalar sonucunda derece giren sporcular için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde madalya töreni düzenlendi.

Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile antrenörler ve sporcular katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta 4-12 Şubat tarihlerinde Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası düzenledik ardından kış oyunları festivalimiz oldu, 32 ülkeden büyükelçilerimizi burada ağırladık. Bundan sonra da geniş kapsamlı faaliyetlerimiz devam edecek. Bütün sporcularımızı, organizasyona emek veren herkesi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Programın ardından sporcular ve teknik heyet, kar üzerinde halay çekti.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:09
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  2. kızak
  3. Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası
  4. Sarıkamış

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