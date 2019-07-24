Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kuluöztürk, “Hayatımızın ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumumuzun ve devletimizin yapılanmasında, gelişmesinden büyük görevler üstlenmektedir. Toplum değerlerine saygılı, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla sorumluluklarının bilincinde görevini yerine getiren basınımız, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük garanti sağlayıcısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Antalya genelinde görevlerini yerini getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı kutluyor, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.