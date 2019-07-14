0553 313 94 23

Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz ruhunun asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:38
Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz ruhunun asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. Kuluöztürk, “Onlar, diğer ülkelerde olduğu gibi milletimizin darbeye boyun eğeceğini düşündüler. Ama bekledikleri olmadı ve milletimiz boyun eğmedi. Asil milletimiz tarih boyunca hiçbir tehdide boyun eğmemiştir” dedi.


Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. 15 Temmuz gecesi Türkiye’ye yönelik yapılan saldırının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kuluöztürk, sendika olarak her zaman darbecilerin karşısında, devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.


15 Temmuz’da vatandaşların omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Kuluöztürk, “Darbe planları tutmayanlar, bugün bizleri döviz kuru üzerinden cezalandırmak istiyor. Hala ülkemiz üzerindeki oyunlar, hain planlar bitmiş değil.15 Temmuz, dirilmemiz gerektiğini, birlik olmamız gerektiğini tekrar bizlere hatırlatmıştır. Milletimiz bu ruhu asla kaybetmemelidir, 15 Temmuz ruhu asla unutulmamalıdır” dedi.


“Teşekkürü bir borç biliyoruz”


Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz destanının yazılmasına tüm güç ve benlikleriyle katkı koyduğunu aktaran Kuluöztürk şöyle konuştu:


“Hainlerin kurşunlarına göğüs gerenlere, tankların üzerinden geçtiği ve uçaklarla helikopterlerin hedefleri olanlara, sağlık çalışanlarımız canları pahasına müdahalede bulundu. 15 Temmuz gazilerimizin hayata tutunmasını sağlayan, bu değerli kardeşlerimizin o gece yaşananlarının canlı tanığı olarak tarih sayfalarındaki yerini korumasına vesile olan tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun.Kurşunların, bombaların arasında hiç korku duymadan, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yerine getiren tüm sektör çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürü bir borç biliyoruz. O karanlık gecede, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum”


“Türkiye olduğumuzun en net göstergesidir"


15 Temmuz’un türlü türlü yöntemlerle ortaya koyulan ötekileştirmelere rağmen söz konusu vatan olduğunda milletin bir araya gelmesinin, tek vücut olmasının en başarılı örneği olduğunu vurgulayan Kuluöztürk, “Hain darbe girişimi, birlikte Türkiye olduğumuzun en net göstergesidir. Hain darbe girişimi gerçekleşseydi bugün Suriye gibi olurduk. Vatanımızda gözü olan hainler ülkemizi parçalardı. Bu destanın dünya tarihinde bir eşi daha yok. Onlar, diğer ülkelerde olduğu gibi milletimizin darbeye boyun eğeceğini düşündüler. Ama bekledikleri olmadı ve milletimiz boyun eğmedi. Asil milletimiz tarih boyunca hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve başı dik bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamayı kendisine rehber edinmiştir. Darbe girişimi, hem devlet olarak hem millet olarak burnumuzun dibindeki birçok tehlikeyi görmemizi sağladı. 15 Temmuz, bu coğrafyada Türkiye’nin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini yüzyıllardır ödüyoruz. Ödemeye devam edeceğimizden de hiç kimsenin, hiçbir grubun ve hiçbir ülkenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da kamp yapacak
    1. Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da..
    2. Halay çeken davetlilerden ’kalp’..
    3. Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi:..
    4. Başkan Ataç’tan 15 Temmuz mesajı
    5. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    6. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    7. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    8. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    9. Adana’da kaçak içki operasyonu
    10. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    11. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    12. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    13. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    14. Gökten koltuk düştü
    15. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    16. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    17. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    18. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    19. Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! 3..
    20. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal’dan 15..
    21. PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe..
    22. Başkan Kuş’tan 15 Temmuz mesajı
    23. Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. 15 Temmuz için gönülden gönüle
    25. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra..
    26. İlkadım’da personelle istişare..
    27. Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
    28. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    29. Kahvehane önünde otururken traktör..
    30. Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları!..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi