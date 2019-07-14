Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz ruhunun asla unutulmaması gerektiğini vurguladı. Kuluöztürk, “Onlar, diğer ülkelerde olduğu gibi milletimizin darbeye boyun eğeceğini düşündüler. Ama bekledikleri olmadı ve milletimiz boyun eğmedi. Asil milletimiz tarih boyunca hiçbir tehdide boyun eğmemiştir” dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. 15 Temmuz gecesi Türkiye’ye yönelik yapılan saldırının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kuluöztürk, sendika olarak her zaman darbecilerin karşısında, devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.

15 Temmuz’da vatandaşların omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Kuluöztürk, “Darbe planları tutmayanlar, bugün bizleri döviz kuru üzerinden cezalandırmak istiyor. Hala ülkemiz üzerindeki oyunlar, hain planlar bitmiş değil.15 Temmuz, dirilmemiz gerektiğini, birlik olmamız gerektiğini tekrar bizlere hatırlatmıştır. Milletimiz bu ruhu asla kaybetmemelidir, 15 Temmuz ruhu asla unutulmamalıdır” dedi.

“Teşekkürü bir borç biliyoruz”

Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz destanının yazılmasına tüm güç ve benlikleriyle katkı koyduğunu aktaran Kuluöztürk şöyle konuştu:

“Hainlerin kurşunlarına göğüs gerenlere, tankların üzerinden geçtiği ve uçaklarla helikopterlerin hedefleri olanlara, sağlık çalışanlarımız canları pahasına müdahalede bulundu. 15 Temmuz gazilerimizin hayata tutunmasını sağlayan, bu değerli kardeşlerimizin o gece yaşananlarının canlı tanığı olarak tarih sayfalarındaki yerini korumasına vesile olan tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun.Kurşunların, bombaların arasında hiç korku duymadan, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yerine getiren tüm sektör çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürü bir borç biliyoruz. O karanlık gecede, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum”

“Türkiye olduğumuzun en net göstergesidir"

15 Temmuz’un türlü türlü yöntemlerle ortaya koyulan ötekileştirmelere rağmen söz konusu vatan olduğunda milletin bir araya gelmesinin, tek vücut olmasının en başarılı örneği olduğunu vurgulayan Kuluöztürk, “Hain darbe girişimi, birlikte Türkiye olduğumuzun en net göstergesidir. Hain darbe girişimi gerçekleşseydi bugün Suriye gibi olurduk. Vatanımızda gözü olan hainler ülkemizi parçalardı. Bu destanın dünya tarihinde bir eşi daha yok. Onlar, diğer ülkelerde olduğu gibi milletimizin darbeye boyun eğeceğini düşündüler. Ama bekledikleri olmadı ve milletimiz boyun eğmedi. Asil milletimiz tarih boyunca hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve başı dik bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşamayı kendisine rehber edinmiştir. Darbe girişimi, hem devlet olarak hem millet olarak burnumuzun dibindeki birçok tehlikeyi görmemizi sağladı. 15 Temmuz, bu coğrafyada Türkiye’nin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini yüzyıllardır ödüyoruz. Ödemeye devam edeceğimizden de hiç kimsenin, hiçbir grubun ve hiçbir ülkenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.