Kulu’da Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Düden Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Yaşlı Yaşam Merkezi sakinleri, okul müdür ve öğretmenleri ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Düden Anadolu Lisesi öğrencilerinden Besra Yıldırım tarafından yapıldı. Etkinlik, Yaşlılar Haftası sinevizyon gösterimi, koro, şiir dinletisi, video gösterimi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Duygusal anların yaşandığı programda, bazı yaşlılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan yaptığı konuşmada, "Çok özel gün var, belli günlere belli guruplara atıf edilmiş. Belki hatırlatılmak için ama bu sadece bir farkındalık oluşturmak için olan günler aslında. Bir yıl 365 gün. Başta en yakınlarımızdan olmak üzere tabi ki başta anne babalar, dedeler, nineler, amcalar, teyzeler, büyükler hiç bir zaman ihmal edilmemeli. Siz bilirsiniz ki kendi büyüklerimize siz nasıl davranırsanız yarın sizlerde onların yaşına geldiğinizde aynı muameleyi göreceksiniz. Bu değişmez bir ilahi kanundur. Dolayısıyla biz yaşlılarımızla ne kadar ilgilenirsek anne ve babalarımıza ne kadar hayırlı ve faydalı olursak evlatlarımızdan da aynı karşılığı fazlasıyla göreceğiz. O yüzden kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, nasıl muamelede bulunulmasını istiyorsanız yaşlandığınızda, siz de büyüklerinize öylece davranın" diye konuştu.

Etkinlik sonunda pasta kesilerek Kaymakam Ali Edip Budan tarafından yaşlılara çeşitli hediyeler takdim edildi.