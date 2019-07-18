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Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

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18 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı


Kaza, akşam saatlerinde Kulu’ya bağlı Ağılbaşı ile Yaraşlı mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 42 ACZ 115 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve havanın yağışlı olması nedeni ile kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
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