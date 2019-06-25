Kulu’da sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite etkinliği gerçekleştirildi.

Kulu Mevlana Parkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Aydemir tarafından sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi. Programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Aydemir, “Obezite ve kronik hastalıkların toplumumuza getirdiği yükü azaltmak adına vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için Sağlık Bakanlığımızın önerisiyle düzenli olarak fiziksel aktivite etkinliğini gerçekleştirmekteyiz. Bu vesileyle ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın da hayatına bir şekilde fiziksel aktivite yerleşmesini tavsiye ediyoruz. Bu konuda gerekli desteği İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ise, “Sağlıklı yaşam her bireyin bizzat kendisinin düşünmesi ve yapması gereken bir konu. Gerek obezite gerek kronik hastalıklarla mücadele kapsamında hareket, insan sağlığı için çok önemli. En azından ağır sporlar olmasa bile sadece bir yürüyüş, kısa bir koşu her insanın hayatına sporu bir şekilde eklemesi lazım. Biz de Kulu Kaymakamlığı olarak kamu daireleri ve vatandaşlarımızla birlikte bu sabah bir sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Dr. Önder Aydemir, Belediye Başkan Vekili Ahmet Küçükçelik, Hastane Baştabip Mustafa Önder Gönen, Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Sarıçoban, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ali Erzurum, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Uysal, İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.