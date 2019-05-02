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Kulu’da otizm ve engelliler için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde otizm ve engelliler için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
Kulu’da otizm ve engelliler için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde otizm ve engelliler için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.


Kulu Yavuz Selim İlkokulu tarafından organize edilen farkındalık yürüyüşü Atatürk Caddesinden Kulu Hükümet Konağı bahçesine kadar sürdü. Yürüyüşe, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Serkan Kara, siyasi parti temsilcileri, müdürler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.


Yürüyüş sonrası açıklama yapan Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Dünya Otizm Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin en işlek caddesini özel eğitim öğrencilerine tahsis ettiklerini söyledi. Kaymakam Budan, "Bizlerde önüne düşerek el ele tutuşarak çocuklarımızla birlikte yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşteki amacımız bu farklılıkların farkındalığını oluşturmaktı. Bireysel olarak bu çocuklara sahip olan ailelerimiz bunun farkındalar ama bir şekilde bu çocuklarımızla irtibatı olmayan ya da ailesinde böyle özel çocuklar olmayan vatandaşlarımız bunun çok farkında olmayabiliyor. Bizim amacımız bu etkinlikle yürüyüş tabi ondan sonrası el boya basma şimdide çocuklarımızla hem balon uçurduk hem de onlara pamuk şeker hediye ettik. Tabi bunlar çok sembolik etkinlikler amacımız bu çocuklar hakkında toplumumuz da bir farkındalık uyandırmaktı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu çocuklara sahip olan ailelerimizde aslında Allah’ın lütfuna sahipler. Bu Dünyanın gelip geçici olduğunu biliyoruz. Herkes sağlam olacak tüm yetileri dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Sonradan da değişmekle birlikte doğuştan gelen belli eksiklikler de olabilir. Ama bu dünyamız bir sınav dünyası. Ailelerimiz belki bu şekilde bir sınava tabiler. Bir sabırla sınava tabi tutuluyorlar" diye konuştu.


Budan, özel çocukların kendilerine uygun eğitim alarak toplumla daha iyi kaynaşmalarına vesile olmak istediklerini de belirterek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
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