Kulu’da Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesi coşkuyla eda edildi.

Kulu Merkez Camisinde Kadir Gecesi programında cami imamı ve din görevlileri tarafından akşam namazı sonrasında Kur’an’ı Kerim tilaveti yapıldı. Ramazan boyu hatimle teravih kılınan merkez camisini cemaat, tıklım tıklım doldurdu. İlahilerin okunduğu, salavatların getirildiği gecede Mevlid’i Şerif de okunarak dua edildi. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, verdiği vaazında Kur’an’ı Kerimin indiği gece olan bu gecenin önemini anlattı. Müftü Kacaroğlu, bu gecenin bin yıldan daha hayırlı gece olması nedeni ile sabah namazına kadar yapılan duaların kabul edilebilmesi için bol bol ibadet ederek kalpten Allah’a yakarıda bulunulması gerektiğine değindi.